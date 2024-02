Regolamento Beyond Limits-Brazzaville, finale Torneo di Viareggio 2024: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Beyond Limits-Brazzaville, finale del Torneo di Viareggio 2024: ecco cosa succede in caso di pareggio. A differenza dei precedenti turni della manifestazione, in cui in caso di parità al 90′ si sarebbero calciati direttamente i rigori per decretare il passaggio del turno, nell’atto conclusivo dello storico torneo giovanile, si ricorrerà in caso di pareggio ai due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, quindi in caso di ulteriore parità ecco allora i tiri dal dischetto per stabilire la vincitrice della manifestazione.