Viareggio Cup, Girone A: Spal e Pisa non vanno oltre il pari contro l’Honved Bucarest ed il Kallon

Giornata inaugurale dello storico Viareggio Cup che nella prima giornata ha visto partire bene la Spal di Vito Grieco che ha ottenuto solo un pari contro gli ungheresi dell’Honved Bucarest. Il Girone D contempla anche la partecipazione di Pisa e dei sierraleonensi del Kallon.

Per quanto riguarda la partita fra Spal e Honved Bucarest fa male per i padroni di casa il pareggio arrivato quasi al 90esimo. Il match si dimostra, fin dalle prime battute, combattuta con entrambi le squadre che dimostrano di giocarsela a viso aperto. Dopo i primi minuti di studio, infatti, ci sono occasioni da entrambi le parti, con gli emiliani che pian piano acquisiscono campo e spazio. Il più pericoloso è Carrozzo che già al trentesimo impensierisce il portiere ospite che però è bravo a deviare in angolo.

Al 37esimo è sempre il centrocampista della Spal a trovarsi da buona posizione per colpire, ma non centrando la porta, fa terminare il match sul risultato di 0-0 nella prima frazione. La Spal che aveva finito bene il primo tempo, approccia il secondo con ancora di più convinzione: così, al 54esimo passa avanti con il solito Carrozzo, abile a sfruttare un assist al bacio di Rao e piazzare con il destro la palla in buca d’angolo. L’Honved nella seconda frazione rimane lunga e poco brava a combattere e a vincere sulle seconde palle.

Proprio da una seconda palla recuperata nasce un’occasione importante per Rao che da pochi passi non inquadra la porta. Nei 15 minuti finali la Spal spinge per il 2-0 che metterebbe in ghiaccio la partita, soprattutto con gli innesti a partita in corso di Deme. Quando la partita sembra accasciarsi sulla vittoria di misura della Spal, ecco che si fa vedere pericolosamente l’Honved che difatti, nella sua unica occasione avuta in tutti i 90 minuti trova il gol del prezioso pareggio. All’88esimo infatti da calcio d’angolo, il neoentrato Braun risolve una mischia buttando la palla in rete. A nulla valgono per le speranze della Spal i sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Nell’altra gara del Girone A, altro pareggio fra Pisa e il club della Sierra Leone Kallon. La partita inizia con i nerazzurri che spingono subito sull’acceleratore, tanto da trovare il doppio vantaggio. Nel giro di cinque minuti infatti, fra il 22esimo e il 27esimo il club italiano va avanti per 0-2 con le reti di Redzic e di Panicucci sul rigore che sembrerebbe blindare il match. A riposo i ragazzi di Masi conducono per due reti a zero. L’inizio della ripresa però è del tutto di marca del Kallon che inizia e conclude meglio il match. Il Pisa subisce l’avversario che prima al quinto minuto del secondo tempo accorcia le distanze con Dumbuya e solo dopo tre minuti trova il pari grazie al gol di Koroma per il definitivo 2-2.