Torneo di Viareggio, Gruppo 3: bene l’esordio per Empoli e Benevento, entrambe calano il tris

Il Torneo di Viareggio prende il via nell’edizione 2023. Otto gironi composti da quattro o cinque squadre compongono il tabellone principale. Vittoria per Empoli contro il Westchester United, anche il Benevento si impone sul San Donato Tavarnelle.

I toscani sbloccano il risultato al 26esimo minuto grazie all’azione partita da Vallarini che la mette dentro per Seghi, quest’ultimo non sbaglia a tu per tu col portiere avversario. Il raddoppio arriva quattro minuti più tardi, Masini calcia dalla distanza, pallone che si infila all’incrocio dei pali. Sul finale ancora una rete azzurra, questa volta è Crasta a timbrare il tabellino dei marcatori. Reti inviolate da parte del Westchester United che nonostante le occasioni non riesce ad accorciare le distanze. Termina 2-0. Vittoria anche per il Benevento contro il San Donato, la sfida terminata 3-1: sblocca il risultato i gialloblù con la rete di Travaglini. Sono poi i campani a ribaltare il risultato prima con il colpo di testa di Veltri e poi con il rito insaccato in rete, dopo una ribattuta del portiere, da parte di Di Serio. Sul finale si aggiunge Manzi alle marcature giallorosse e mette il match in ghiaccio.