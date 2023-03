Torneo di Viareggio 2023, girone 1: il Sassuolo inizia bene, 1-0 contro il Rukh

di Mattia Zucchiatti 5

Il Sassuolo apre il suo Torneo di Viareggio con una vittoria per 1-0 contro il Rukh di Leopoli. Gli ucraini si candidano a sorpresa del torneo, perché contro i campioni in carica sfoggiano una prestazione solida, impreziosita dagli acuti dei singoli. Certo, il Sassuolo avrebbe meritato l’1-0, ma anche la squadra ospite non ha rinunciato ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Theiner. Protagonista però è il portiere Bakus che nega più volte il gol al Sassuolo, in particolare nel primo tempo. Al 38′ è invece il Rukh a rendersi pericoloso con un mancino in area di Korol che colpisce la traversa. In luce c’è anche Shayada, velocissimo sulla sinistra e autore di un tiro che ad inizio ripresa si spegne sull’esterno della rete. Al 59′ il Sassuolo ha l’occasione più nitida con il neo entrato Caragea che spreca un rigore in movimento a botta sicura dopo un’azione prolungata in area. La rete del vantaggio è rimandata al 91′ quando lo stesso Caragea si libera con una magia di un avversario in area e col sinistro batte Bakus. Nell’altra gara del girone 1 la Carrarese non va oltre lo 0-0 contro l’Olympique Thiessois.