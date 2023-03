Viareggio Cup 2023, tutto facile per il Sassuolo: Olympique Thiessois ko 3-0

Il Sassuolo stende l’Olympique Thiessois mediante il netto punteggio di 3-0 nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023 grazie alle reti realizzate da Carlo Petrosino, Asan Mata e Luca Baldari. Un successo estremamente importante per i neroverdi, che staccano il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo.

SASSUOLO-OLYMPIQUE THIESSOIS

La compagine neroverde prova a spingere sull’acceleratore sin da primi minuti con un traversone di Mata a cercare Corradini, che però fallisce l’aggancio della sfera. Lo stesso Corradini, qualche minuto più tardi, sfiora il vantaggio con un colpo di testa che si perde di poco a lato. I nigeriani accennano una timida reazione, ma fanno fatica a creare dei pericoli nella metà campo dei rivali. Nel finale di primo tempo le conclusioni più pericolose arrivano dai piedi di Loporcaro, che però vengono respinte prontamente da Dia. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 0-0

Nella ripresa il Sassuolo riesce a sbloccare la gara al 50′ grazie alla rete siglata da Carlo Petrosino, che raccoglie un cross di Mata e deposita in fondo al sacco. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per l’Olympique Thiessois, che gli emiliani raddoppiano al 64′ con Asan Mata, abile nel realizzare un calcio di rigore. A questo punto i neroverdi si limitano ad amministrare il doppio vantaggio e nel finale calano il tris con Luca Baldari, bravo ad avventarsi su un pallone vagante e a spedirlo in rete.

RUKH-CARRARESE

Vince anche la Carrarese nel Gruppo A, che rifila un netto 2-0 al Rukh al termine di una gara condotta alla grande da parte della compagine toscana, che si è ben distinta nel palleggio ha dimostrato una buona superiorità rispetto ai rivali ucraini. Criscuolo e Bagnoli, una rete per tempo, e la Carrarese conquista il suo primo successo nella competizione, dopo il pareggio ottenuto nella prima gionata. La qualificazione alla fase successiva è nelle sue mani ora.