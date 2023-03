Viareggio Cup 2023: rocambolesco successo 4-3 del Pontedera, 1-1 tra Torino e Don Torcuato

Successo incredibile del Pontedera in questa seconda giornata del Torneo di Viareggio 2023, con la compagine toscana che si impone 4-3 ai danni dell’APIA Leichhardt. I granata erano partiti fortissimi ed erano subito andati in vantaggio grazie al gol di Conticelli al 15′, ma gli australiani hanno immediatamente reagito e hanno messo alle strette il Pontedera, andando a segno per ben 3 volte (Pusateri al 18′, Soultis al 44′ e Duffy al 51′). Sembrava tutto finito per i toscani, e invece è arrivato un colpo di coda clamoroso nei minuti finali del match, con la rimonta che si è concretizzata tramite le reti di Passa, Salvadori e Casadidio, con quest’ultimo che ha messo detro il pallone del definitivo 4-3 all’88’. Pareggia, invece, il Torino: i granata, sebbene abbiano comandato le operazioni del gioco dall’inizio alla fine, si devono accontentare di un 1-1 contro gli argentini del Don Torcuato. Questi ultimi sono addirittura passati in vantaggio al minuto 73 con Bonvin, ma il rigore trasformato al 90′ da Vaiarelli ha evitato al Torino una sconfitta clamorosa.