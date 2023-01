Vialli, il ricordo di Pessotto: “Fonte di ispirazione per tanti giovani, un personaggio unico”

La morte di Gianluca Vialli ha scosso l’intero mondo del calcio e, in particolar modo, coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscere l’ex calciatore. Tra questi c’è anche l’ex compagno di squadra alla Juventus, Gianluca Pessotto che, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Dazn, ha voluto ricordare Vialli: “Un personaggio unico, che è stato fonte di ispirazione per tanti giovani. Nel 1995 arrivai alla Juventus e lui fui uno dei primi che incontrai fuori dal campo. Per me fu una grande emozione vedere da vicino un’icona a soli ventiquattro anni. E’ stato un trascinatore, un vero leader. Grazie a lui non volevamo fallire neanche una gara. Era un ragazzo che faceva squadra e pretendeva molto da sé stesso e dagli altri”.