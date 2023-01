Il Principe William e la fede per l’Aston Villa: “Evitavo di tifare Chelsea e Manchester United”

L’erede al trono di Inghilterra, William, ha raccontato al podcast di Peter Crouch della fede per la sua squadra del cuore. Il futuro re di Inghilterra è un tifoso dell’Aston Villa: “Vedo le partite tutte le settimane e conosco le statistiche dei calciatori. È cominciato tutto dalla prima partita di FA Cup a cui sono stato, era Aston Villa-Bolton. Mi ricordo che ero sugli spalti con un cappellino in testa, avrò avuto 12 anni, ed ero lì con un sacco di amici. Ero seduto tra i tifosi dell’Aston Villa e mi sono innamorato, l’atmosfera era magnifica e i valori della squadra splendidi. All’epoca volevo disperatamente evitare di tifare Chelsea o Manchester United come facevano tutti quanti a scuola. Mi piaceva l’idea che l’Aston Villa avesse una vera storia, che avesse vinto la Coppa dei Campioni e tutta quella roba lì”.

Una scelta che però William non ha intenzione di imporre in famiglia. E se suo figlio George dovesse decidere di tifare per un’altra squadra, beh, il Duca di Cambridge potrebbe anche non prenderla troppo male: “Prima ero un po’ preoccupato all’idea che potesse diventare tifoso del Chelsea, ma adesso vedo che la cultura e i valori del club sono cambiati e mi piacciono. Ora non ci sarebbero problemi. Voglio che i club e i giocatori diano il buon esempio ai ragazzi, voglio che quando i nostri figli vanno allo stadio tornino dopo essersi divertiti e dopo aver visto i loro idoli comportarsi nella maniera in cui tutti vorremmo che facessero”. .