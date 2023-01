Lazio, Vecino: “Pronti per l’Empoli, sarà una partita dura”

“La partita contro il Lecce è stata una delusione per tutti noi. Abbiamo tanta voglia di riscendere in campo, contro l’Empoli abbiamo l’opportunità di tornare alla vittoria e ritrovare la nostra strada dopo due sconfitte consecutive”. Queste le parole del centrocampista della Lazio, Matias Vecino. Domani contro l’Empoli sarà l’ex di turno: “È una squadra difficile da battere, conosco molto bene la loro mentalità propositiva. Anche contro l’Udinese hanno fatto bene e hanno sfiorato la vittoria, sarà una partita molto dura”. Reduce dal Mondiale con il suo Uruguay, che ha visto l’eliminazione dei suoi ai gironi, il centrocampista è pronto a riprendersi una maglia dal 1′: “In Qatar è stato difficile, con l’Uruguay avevamo grandi obiettivi che purtroppo non siamo riusciti a centrare. Ho ritrovato la stessa Lazio di sempre, con i miei compagni vogliosi di fare bene. La ripresa a Lecce non è andata nel modo giusto ma la squadra ha lavorato duramente durante il ritiro invernale e sono certo che presto si vedranno i frutti”. Vecino si è soffermato infine sul futuro: “Mi auguro prima di tutto di stare bene perché la salute è la cosa più importante. Poi voglio continuare ad allenarmi con la stessa gioia e motivazione di sempre per aiutare la Lazio a centrare i propri obiettivi sul campo”.

L’uruguaiano dovrebbe partire dal 1′ nella prima gara casalinga della Lazio nel 2023 contro l’Empoli. Con lui spazio anche a Cataldi e Milinkovic-Savic, mentre in attacco dovrebbe toccare a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Conferma in arrivo invece per la difesa di Lecce: Lazzari e Marusic ai lati, Romagnoli e Casale al centro. Senza la curva nord (respinto il ricorso sulla squalifica dopo i cori razzisti del Via del Mare), la Lazio ricorderà Sinisa Mihajlovic. Da domani, fino all’ultima gara casalinga di gennaio, in curva sud verrà esposta una gigantografia del campione serbo, scomparso all’età di 53 anni lo scorso dicembre. Inoltre, nel riscaldamento la squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa per il compleanno del club e una scritta sul retro per sensibilizzare sulla lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione.