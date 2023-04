Probabili formazioni Salernitana-Inter, ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine granata, dopo lo scontro diretto con lo Spezia, vuole provare a sorprendere i nerazzurri per portare a casa preziosi punti in ottica salvezza. La squadra meneghina, dal suo canto, è reduce da tre sconfitte consecutive ed ha un assoluto bisogno di tornare al successo per evitare di complicare ulteriormente la lotta per la Champions League. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:00 di venerdì 7 aprile nel palcoscenico dello stadio Arechi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibili scelte dei due allenatori Paulo Sousa e Simone Inzaghi.

SALERNITANA –

INTER –

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: Kastanos 55% – Piatek 45%

Indisponibili: Crnigoj, Mazzocchi.

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez

Ballottaggi: Bastoni 55% – De Vrij 45%

Indisponibili: Skriniar, Calhanoglu.

Squalificati: D’Ambrosio.