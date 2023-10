Università Parma: a Carlo Ancelotti una Laurea ad honorem

Celebrato Carlo Ancelotti all’Università di Parma con una Laurea ad honorem. Il tutto si svolgerà mercoledì 11 ottobre alle 11, all’Auditorium Paganini di Parma, l’Ateneo conferirà al tecnico la Laurea magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. È l’unico mister nella storia del calcio ad avere vinto il titolo nei cinque principali campionati europeo, l’unico ad avere nel suo palmarès quattro Champions League, oltre a un’infinità di altri trionfi nazionali e internazionali.

Questa volta arriva un nuovo premio per il tecnico di Reggiolo, la cerimonia si aprirà con l’intervento del Rettore Paolo Andrei. A seguire Prisco Mirandola, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, leggerà la motivazione del conferimento. La laudatio sarà pronunciata da Marco Vitale, Delegato del Rettore per lo Sport e Presidente del Comitato per lo sport universitario, e da Luigi Garlando, giornalista della ”Gazzetta dello sport”.