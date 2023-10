Sporting Lisbona-Atalanta 1-2, Amorim: “Troppo nervosi nel primo tempo, ma si va avanti”

Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato ai microfoni di Sport TV nel post-partita del match di Europa League che ha visto i portoghesi sconfitti in casa 2-1 per mano dell’Atalanta di Gasperini. Dopo lo 0-2 del primo tempo, i lusitani hanno accorciato le distanze nel finale senza però riuscire a evitare la sconfitta. “Siamo stati troppo nervosi nel primo tempo, in questo modo non siamo stati capaci di tenere il ritmo dell’Atalanta – ha spiegato Amorim – In realtà nel secondo tempo non abbiamo fatto cose diverse rispetto al primo, sono sconfitte che aiutano a crescere e adesso penseremo alla prossima partita. Prima c’è il campionato, poi penseremo di nuovo a questo girone dove comunque anche Rakow e Sturm Graz sono squadre forti.”