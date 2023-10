MLS 2023, Messi e Busquets tra i candidati al premio di MVP della Regular Season

Lionel Messi e Sergio Busquets sono tra i candidati al premio di MVP della MLS relativamente a questa stagione 2023 in corso. L’Inter Miami rischia di rimanere fuori dai playoff, ma l’impatto dei due calciatori ex-Barcellona è certamente stato importante per la squadra della Florida. Le votazioni, che si apriranno il 10 ottobre per concludersi il 23 dello stesso mese, vedranno coinvolti i giocatori stessi della lega a stelle e strisce, gli allenatori con i direttori sportivi delle varie squadre e infine una rappresentanza di membri dei media locali e nazionali. Tra i candidati anche un’altra conoscenza della squadra blaugrana, ovvero Riqui Puig degli LA Galaxy.