Ungheria, Rossi: “Non credo di tornare ad allenare in Italia, ho rifiutato offerte dall’Arabia”

Il tecnico dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato di un suo possibile ritorno in Italia a Il Giornale: “Non credo di tornare ad allenare in Italia. Con l’Ungheria ho un contratto fino a dicembre 2025, quando finiranno le qualificazioni per i Mondiali. Prima pensiamo all’Europeo. Mi è arrivata qualche offerta dall’Arabia, ma ho rifiutato. Non ho mai guadagnato tanto in carriera, farò le mie valutazioni dopo gli Europei”.