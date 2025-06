Il terzino francese è pronto a salutare il Milan, l’accordo potrebbe arrivare subito dopo il Mondiale per Club.

Tra meno di un mese comincerà il ritiro del Milan, che ha scelto Massimiliano Allegri come guida tecnica per la prossima stagione. Il campionato, per i rossoneri, si è chiuso nel peggiore dei modi: la sconfitta contro la Roma nella penultima giornata, infatti, ha sancito l’esclusione della squadra da ogni competizione europea.

Fonseca prima e Conceicao poi, non sono riusciti a tirare fuori il meglio dai giocatori presenti in rosa. Le delusioni sono arrivate una dopo l’altra e l’unica nota lieta risale a gennaio, quando il Milan ha vinto la Supercoppa contro l’Inter di Simone Inzaghi. In pochi si sono salvati durante il corso della stagione, anche i leader della squadra. Tra questi c’è anche Theo Hernandez, pronto a salutare Milano dopo sei anni.

Theo-Milan, sarà addio: il terzino francese torna in Spagna

Negli ultimi giorni sono arrivate diverse indiscrezioni dall’Arabia Saudita, indiscrezioni che accostavano il nome di Hernandez a quello dell’Al-Hilal. Il club arabo, tuttavia, non sarebbe riuscito a convincere il giocatore nonostante un’offerta economica sicuramente importante. Theo, però, avrebbe trovato un accordo con l’Atletico Madrid.

I Colchoneros sono a caccia di un terzino con le caratteristiche del francese e negli ultimi giorni hanno posto le basi per una trattativa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sui propri canali social, il club spagnolo avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore. Manca, tuttavia, la stretta finale tra le società. La breve finestra di mercato aperta in via eccezionale per il Mondiale per Club si chiuderà stasera, dunque, i discorsi sono rimandati. Le società continueranno a trattare nelle prossime settimane. Theo, il cui contratto con il Milan scadrà a giugno del 2026, è sempre più vicino a salutare i colori rossoneri e a tornare nella squadra dove tutto è cominciato.