Under 17, il milanista Camarda trascina gli azzurrini: l’Italia vince il ‘4 Nazioni

La Nazionale Under 17 si è aggiudicata il torneo Quattro Nazioni. Un successo, arrivato in virtù della vittoria degli azzurrini contro la Germania in rimonta per 4-2 sotto i colpi del milanista Camarda, grazie anche allo scontro diretto favorevole contro la Danimarca. Una bella notizia per l’Italia del calcio che, invece con la Nazionale maggiore sta vivendo un momento delicato.

Queste le partite di Massimiliano Favo dopo la vittoria contro la Germania: “Abbiamo fatto una buona gara. Italia-Germania, poi, è un classico. Partite del genere servono per valutare i ragazzi in vista del primo turno di qualificazione agli Europei. Contro Israele, analizzando i dati, il risultato è stato bugiardo (Israele-Italia 4-1) mentre nelle partite contro Danimarca e Germania, pur soffrendo, siamo riusciti a esprimere il nostro calcio con continuità. Certi risultati sembrano scontati ma, in realtà, c’è un grande lavoro che viene dal basso perché, non dimentichiamoci, questi ragazzi sono cresciuti insieme, con allenatori diversi (lo stesso Favo in Under 15 e Daniele Zoratto in Under 16) ma con la supervisione di tutti, a partire dal nostro coordinatore Maurizio Viscidi. In questo momento siamo soddisfatti, ma il nostro obiettivo è andare più avanti possibile all’Europeo“.