Carlos Alcaraz assiste alla Corrida di Murcia: pioggia di critiche sui social

Dopo l’eliminazione agli US Open per mano di Daniil Medvedev in semifinale, Carlos Alcaraz è tornato a casa, nella sua Murcia, dove ha deciso di assistere ad uno degli eventi clou della Fiera locale, la Corrida di Plaza de La Condomina. Accolto dall’ovazione del pubblico, il numero 2 al mondo si è accomodato sugli spalti insieme al torero Pepín Liria e all’ex calciatore José Antonio Camacho. Poi le foto di rito e la stretta di mano con i toreri, oltre ai selfie con il pubblico. Una partecipazione che ha diviso i social e il pubblico spagnolo, come da sempre fa la Corrida. I sostenitori della tradizione applaudono la scelta del tennista di partecipare all’evento. Critiche, tante, da chi invece vorrebbe abolire la tauromachia. “Tutti hanno un difetto”, scrive un utente su X, mentre c’è chi sostiene che sia “difficile avere un idolo al giorno d’oggi”. Intanto, il sito spagnolo El Desmarque ha anche lanciato un sondaggio: “Pensi che Alcaraz abbia commesso un errore a mostrarsi in una corrida?”. Per ora vince il ‘No’, ma le critiche sui social sono tante.

🏆🎾 ¡¡UN CAMPEÓN EN LOS TOROS!!🏆🎾 El tenista @carlosalcaraz, actual número dos del mundo y el mejor deportista español del momento, se encuentra hoy presenciando la corrida de toros en Murcia junto al torero Pepín Liria y al entrenador José Antonio Camacho.#TodosALosToros… pic.twitter.com/Rgj2AjX9TI — Fundación Toro Lidia (@ftorodelidia) September 11, 2023