San Siro si prepara per Italia-Ucraina: superata quota 55mila spettatori

La seconda di Luciano Spalletti in Nazionale sarà con una cornice unica e con un palcoscenico tutto da conquistare per il tecnico Campione d’Italia in carica. La partita fra i nostri azzurri e l’Ucraina è di vitale importanza per la qualificazione ai prossimi Europei del 2024. San Siro dovrà essere un fattore questa sera: per questo il popolo azzurro sta rispondendo alla grande con l’acquisto dei biglietti della partita.

Saranno oltre 55mila gli spettatori presenti questa sera sugli spalti di San Siro per assistere a Italia-Ucraina, gara valida per il girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024. Biglietti in vendita fino al calcio d’inizio e quindi la cifra è destinata a salire. Saranno oltre 2000 i tifosi ucraini presenti al Meazza.