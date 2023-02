Under 17: Italia sconfitta nella prima amichevole dalla Francia

Non basta un grande secondo tempo all’Italia Under 17 per evitare la sconfitta a Clairefontaine contro la Francia nella prima delle due amichevoli in programma nel centro tecnico federale dei Bleus. La squadra di Bernardo Corradi perde 2-1 sfiorando il pareggio nel secondo tempo rimontando il 2-0 dei transalpini del primo tempo. Decide il match la doppietta di Eli Junion Kroupi, attaccante del Lorient. Non basta agli azzurrini per evitare la sconfitta il rigore trasformato da Tommaso Ravaglioli . “Credo sia stata una partita molto allenante, pensiero condiviso anche con l’allenatore della Francia. Essendo a pochi giorni dall’Elite Round di qualificazione all’Europeo era esattamente quello che volevamo. Siamo andati in svantaggio per via di due errori individuali, ma ho visto poi una squadra che non ha cambiato fisionomia e sul campo di un avversario forte come la Francia non ha mai smesso di giocare, senza paura, segnando il 2-1 e creando occasioni, costringendo loro a giocare palloni lunghi”, le parole di Corradi. Giovedì alle 11 la seconda amichevole prima dell’Elite Round di qualificazione all’Europeo, che vedrà la squadra di Corradi in campo a Cipro il 7, il 10 e il 13 marzo contro l’Irlanda, i padroni di casa e l’Ucraina. In palio, due posti per la fase finale in programma a maggio in Ungheria.