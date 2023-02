Rugby Sei Nazioni, Menoncello verso l’Irlanda: “In campo per vincere”

L’Italrugby si prepara ad affrontare l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni 2023, match in programma sabato 25 febbraio all’Olimpico di Roma. Gli azzurri sono stati colpiti recentemente dall’influenza, ma ormai il problema sembra essere alle spalle. “Sono stato tra i primi ad avere l’influenza, nel periodo che portava alla partita contro la Francia, alla fine è toccato un po’ a tutti, ma adesso le cose vanno meglio” ha detto Tommaso Menoncello, centro/ala dell’Italia.

Sulla prossima sfida: “Dopo la partita abbiamo avuto dei giorni di pausa, adesso abbiamo ripreso a lavorare analizzando prima di tutto la sfida con l’Inghilterra, concentrandoci sui dettagli e sulle cose che abbiamo sbagliato. Inoltre stiamo studiando le caratteristiche dell’Irlanda, e da questo stiamo costruendo il nostro piano di gioco per sabato”.

Una prima mezz’ora difficile sia con l’Inghilterra che contro la Francia: “Contro l’Inghilterra il fattore chiave è stato la disciplina: abbiamo concesso troppi calci di punizione che hanno permesso loro di giocare tanto nei nostri 22, e quando permetti a una squadra così di passare tanto tempo in quella zona di campo finisci inevitabilmente per concedere dei punti. Anche contro la Francia siamo stati un po’ indisciplinati all’inizio, ma in quel caso credo abbia inciso anche l’emozione e la tensione dell’esordio”.

Sul suo ruolo: “È un ruolo che necessita di un approccio diverso, soprattutto in difesa. In attacco arrivano meno palloni rispetto a un centro, e rivedendo le mie ultime prestazioni so che devo essere più attivo e andarmi a cercare le occasioni in mezzo al campo. So che il mio punto forte è l’avanzamento palla in mano, quindi devo fare in modo di avere più possesso e possibilità di mettermi in mostra. Contro l’Inghilterra poi sono passato centro, quindi è stato più semplice”.

Ancora sulla partita: “Noi scendiamo sempre in campo per vincere, ed è il risultato che ci renderebbe pienamente soddisfatti. Se non dovesse andare così, analizzeremo poi la partita cercando di valorizzare le cose che abbiamo fatto bene e di migliorare quelle che abbiamo sbagliato. Il nostro obiettivo è quello di migliorare in ogni partita la prestazione fatta nella partita precedente, sotto tutti gli aspetti: attacco, difesa, solidità, disciplina, concretezza. In particolare, come già detto in precedenza, a questi livelli dobbiamo concedere meno falli”.