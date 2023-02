Real Madrid: Kroos recupera in extremis e raggiunge Liverpool

Toni Kroos, inizialmente escluso dalla lista dei convocati, ha raggiunto in extremis Liverpool per essere a disposizione questa sera, in occasione della sfida degli ottavi di Champions League. Il centrocampista tedesco era stato messo ko da una gastroenterite che lo aveva costretto a saltare le ultime due gare contro Elche e Osasuna ma stamane, essendosi ripreso e dopo essersi confrontato con lo staff tecnico, ha preso un aereo per raggiungere i suoi compagni.