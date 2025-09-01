La Nazionale Italiana si sta preparando per scendere in campo, stavolta al seguito di Rino Gattuso: occhio però ad un giocatore in particolare che preoccupa.

Il CT della Nazionale Italiana ha parlato quest’oggi – lunedì primo settembre – in conferenza a Coverciano alla vigilia delle gare per l’eventuale qualificazione ai Mondiali da giocare contro Estonia (venerdì 5 settembre) e Israele (lunedì 9 settembre). L’annuncio che Rino Gattuso ha dato però preoccupa gli azzurri: di seguito le sue parole.

Ultim’ora Nazionale Italiana: le parole di Gattuso in conferenza a Coverciano

In conferenza stampa, Rino Gattuso ha dichiarato: “Tantissimi giocatori italiani che giocano all’estero, non siamo messi male. Giocano pochi italiani in Serie A. Ma in questo momento dobbiamo pensare a migliorare. Spero di vedere più giocatori italiani in Serie A. Dobbiamo pensare a preparare bene le partite”.

“Dobbiamo fare bene – ha aggiunto – e vincere. La nostra storia dice che goleada ne facciamo poche. Dobbiamo pensare a preparare la partita per rispettare l’avversario, paura di nessuno”.

Poi sugli infortunati ha dichiarato: “Scamacca non è al 100% ma resta qui e lo valuteremo. Ha fastidi al ginocchio ma resta qua con noi. Anche Tonali andrà gestito. Gli altri sono tutti al 100%”. Inoltre: “Donnarumma deve sistemare alcune cose, farà visite mediche e poi metterà la firma sul contratto col Manchester City”.