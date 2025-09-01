Il centrocampista macedone torna in azzurro dopo le esperienze a Torino e Lipsia: già 189 presenze e 19 reti nella sua prima avventura partenopea.

Il Napoli riabbraccia Eljif Elmas. Aurelio De Laurentiis ha annunciato il ritorno del macedone, arrivato in prestito dal Lipsia per 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 16.

Ingaggio da 3 milioni per il jolly del centrocampo, che tra il 2019 e il 2024 ha collezionato 189 presenze e 19 gol in maglia azzurra.

Elmas, presente sabato sera al Maradona per assistere alla vittoria contro il Cagliari, è pronto a rimettersi a disposizione di Antonio Conte.