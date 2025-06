Novità importanti per Kevin De Bruyne in ottica Napoli: oggi è il grande giorno, ecco tutto quello che sta succedendo in queste ore.

Il Napoli di Antonio Conte ha un obiettivo: essere ancora più competitivo nella prossima stagione per far bene non solo in Serie A ma anche in Champions League. Il club è perciò partito fortissimo sul mercato e il primo colpo porta ad un nome importantissimo nel panorama del calcio europeo.

Si tratta ovviamente di Kevin De Bruyne che dopo ben 10 anni ha deciso di non rinnovare con il Manchester City e di intraprendere una nuova avventura. Nuova avventura che porta il nome del Napoli: De Laurentiis e Conte lo aspettano per accoglierlo a braccia aperte.

Portare un giocatore del suo calibro, seppur a 34 anni, in Serie A e nella propria rosa a parametro zero è un qualcosa che non va sottovalutato. KDB può ancora fare la differenza e nel campionato italiano di massima serie aggiungerà qualità e spessore. Ecco allora che ultimi aggiornamenti sono arrivati sul colpo da novanta.

De Bruyne-Napoli, ecco le ultimissime: i tifosi azzurri non stanno più nella pelle

Kevin De Bruyne è da qualche minuto atterrato in Italia: nel corso della mattinata svolgerà perciò le visite mediche con il Napoli e poi firmerà il contratto che lo legherà alla squadra di Antonio Conte.

Il campione belga è atterrato perciò a Fiumicino, nella Capitale, e procederà con le visite mediche di rito con il club partenopeo a Villa Stuart. Una volta completato l’intero iter procederà con la firma del contratto che lo attende per accoglierlo in Serie A. E ovviamente al Napoli.

Intanto alle ore 9:20 il calciatore è atterrato a Roma, immediatamente poi si è messo in viaggio verso Villa Stuart. I tifosi, com’è giusto che sia, stanno vivendo l’operazione con grande entusiasmo: non è un’operazione da tutti i giorni e, in vista dei prossimi mesi, la mossa di mercato è di un certo spessore. L’attesa per l’annuncio sta crescendo sempre di più ogni minuto che passa.