Al via oggi la 125esima edizione dello US Open, con tutti i big del golf: attesa per la presenza degli atleti italiani Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan.

Partirà oggi, fino al 15 giugno, nella contea di Allegheny, nello Stato della Pennsylvania, la 125esima edizione dello US Open. Per l’Italia, occhi su Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan, che sfidano i big del golf.

Al torneo prenderanno parte 156 giocatori, tra cui 49 tra i migliori 50 al mondo, con la sola defezione dell’americano Billy Horschel, numero 26, infortunato. Tra loro, a difendere il titolo ci sarà anche il californiano Bryson De Chambeau, uno dei 14 campioni della LIV, la Superlega araba.

Oltre ai più attesi, Scottie Scheffler e Rory McIlroy, nel field ci sono tutti i vincitori delle ultime dieci edizioni del torneo: da DeChambeau a Rahm, passando per Johnson e Koepka (2017 e 2018), anche Wyndham Clark (2023), Matt Fitzpatrick (2022), Gary Woodland (2019) e Spieth (2015).