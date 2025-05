Ora è ufficiale, Sergio Conceiçao non è più l’allenatore del Milan: è arrivato il comunicato del club.

In casa Milan è partita la rivoluzione. L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, ha accelerato le decisioni per il prossimo allenatore. Non sarà Vincenzo Italiano che rimarrà al Bologna, ma Massimiliano Allegri, che non andrà al Napoli dopo la decisione di Antonio Conte di non lasciare la panchina dei partenopei.

L’incontro che ha sancito il ritorno del tecnico toscano all’ombra della Madonnina dopo 11 anni, c’è stato nel pomeriggio di oggi a Milano. Nelle prossime ore è previsto il suo annuncio come nuovo tecnico, mentre negli scorsi minuti è stato diramato il comunicato circa la separazione da Sergio Conceiçao.

Conceiçao-Milan, è addio: il comunicato del club

Di seguito il comunicato del Milan sull’addio di Sergio Conceiçao. “AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva”.

“Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”.

Conceiçao-Milan, i numeri da gennaio in poi

Sergio Conceiçao è arrivato al Milan alla fine del 2024 quando il club ha deciso di esonerare Paulo Fonseca dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Roma. Il debutto del tecnico lusitano è stato con il botto: trionfo della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita battendo la Juventus in semifinale e l’Inter in finale. Il prosieguo, non è invece stato altrettanto idilliaco.

I dissapori con Calabria alla fine del match interno contro il Parma, il mancato arrivo nelle prime otto in Champions League con la sconfitta contro la Dinamo Zagabria e la conseguente eliminazione ai playoff per mano del Feyenoord. In campionato, concluso all’ottavo posto, sono arrivate 11 vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Il tonfo più pesante nell’ultimo periodo è stato quello nella finale di Coppa Italia, l’unico trofeo rimasto per rendere meno amara la stagione, persa 1-0 contro il Bologna.