Pareggio a reti bianche nell’andata della finale dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia: si deciderà tutto al ritorno.

Il primo atto dei playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia ha rimandato i discorsi promozione alla gara di ritorno. Allo stadio Zini, la gara d’andata è terminata 0-0. Un pareggio a reti bianche che sta stretto ai padroni di casa, mentre soddisfa decisamente la squadra di Luca D’Angelo.

Nel caso in cui anche il ritorno dovesse concludersi in pareggio, a tornare in Serie A sarebbero i liguri. Il motivo è legato al regolamento: in caso di parità, a essere promossa sarebbe la squadra meglio classificata nella regular season (terzo lo Spezia con 66 punti, quarta la Cremonese con 61).

Cremonese-Spezia 0-0: la cronaca del match

Nonostante non ci siano stati gol, non si può dire che la gara tra Cremonese e Spezia sia stata priva di emozioni e occasioni. Al 16′, gli ospiti si erano portati in vantaggio grazie alla zampata vincente di Aurelio, ma il Var ha ravvisato un fallo di mano prima della rete annullata poi dall’arbitro Pairetto. Alla fine del primo tempo, ad avere la palla gol per concludere la frazione in vantaggio sono stati i padroni di casa con Collocolo a botta sicura, chance vanificata da un clamoroso salvataggio di Bandinelli.

All’inizio della ripresa, entrambi sono stati nuovamente protagonisti, ma questa volta a parti inverse. A causa di un colpo rifilato a Collocolo in mezzo al campo, Bandinelli è stato espulso. Salvo poi l’on field review a cui è stato chiamato Pairetto che ha trasformato il cartellino rosso in giallo. La prima grande chance nella ripresa è stato il tiro di Vazquez sul calcio d’angolo di Vandeputte. La conclusione centrale ha però agevolato l’intervento del portiere dello Spezia. La più grande, è stata invece quella capitata a Johnsen al 74′. L’attaccante della Cremonese ha sprecato a pochi metri dalla porta il bel traversone di Collocolo. I discorsi sono dunque stati rimandati alle 20:30 di domenica quando al Picco di La Spezia si giocherà l’atto che decreterà quale tra le due formazioni completerà il quadro delle 20 squadre della Serie A 2025-26.