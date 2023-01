Uefa, massimo di cinque anni per le spese di trasferimento

In seguito a quanto successo con il Chelsea, che ha speso molto per ingaggiare giocatori con accordi più lunghi del solito, sono in corso piani per fissare un massimo di cinque anni per il periodo di tempo in cui la quota di trasferimento di un giocatore può essere ripartita. La Uefa introdurrà questa nuova politica prima del mercato estivo.

I club si sono parecchio lamentati della politica del Chelsea, che ha speso l’incredibile cifra di 460 milioni di sterline per nuovi giocatori dall’acquisizione da parte di Todd Boehly e Clearlake Capital, incluso un esborso da record in estate e, recentemente, l’incredibile cifra di 88,5 milioni di sterline per Mykhailo Mudryk dello Shakhtar Donetsk; quest’ultimo ha firmato un contratto di otto anni e mezzo, il più lungo nella storia della Premier League, che consente al Chelsea di ammortizzare la quota per la durata del suo contratto. Benoit Badiashile e David Datro Fofana, arrivati a gennaio, hanno entrambi firmato un contratto di sei anni e mezzo all’inizio di questo mese e Noni Madueke si è unito con un contratto di sette anni e mezzo. In estate, Wesley Fofana ha firmato un contratto di sette anni e Marc Cucurella si è unito con un contratto di sei anni.