Milan, Cacciari a ruota libera: “Abbiamo vinto lo scudetto per caso, mai stati forti”

Massimo Cacciari, noto tifoso del Milan, è intervenuto a ‘Un Giorno da Pecora‘ su Rai Radio 1, commentando il momento che stanno vivendo i rossoneri: “La squadra è troppo leggera fisicamente e non sono sorpreso dalla sconfitta contro la Lazio. A mio avviso il Milan non è mai stata una squadra forte. Anche quando vinceva era precaria e lo scudetto è arrivato per caso. Non siamo da Champions League né da Coppa Uefa“.

Il filosofo ha però escluso che la colpa sia del tecnico Stefano Pioli: “Lui non c’entra nulla. Sono i giocatori a essere mediocri, ad eccezione di un paio, e troppo leggeri nei contrasti“. Cacciari ha poi dimostrato di averne per tutti: “Leao se ne vuole palesemente andare e in campo si risparmia. Zaniolo? Non lo prenderei, meglio uno come Amrabat visto che ci serve un centrocampista forte. Berlusconi? Non lo rimpiango, quando vinceva i trofei era felice ma allo stesso tempo soffrivo“.