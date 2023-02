Uefa, effettuata donazione di 200mila euro per le vittime del terremoto di Turchia e Siria

Dopo il terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria, la Uefa e la Uefa Foundation for Children, hanno deciso di fare una donazione di 200.000 euro per sostenere la vasta operazione umanitaria a favore delle vittime. La Uefa ha donato 150.000 euro alla Federcalcio turca (TFF), mentre la Fondazione ha stanziato 50.000 euro per Bonyan Organization e Tiafi (Team international Assistance for Integration), due organizzazioni non governative impegnate in prima linea nel sisma.

Il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, ha commentato questa importante iniziativa: “La Uefa sta effettuando questa prima donazione per dare una immediata risposta umanitaria a questa orrenda tragedia. Voglio anche ringraziare le nostre associazioni associate per la loro reazione rapida e compassionevole e il supporto offerto a coloro che sono stati colpiti da questo terribile evento”.

Probabilmente la Uefa avvierà un’altra raccolta fondi durante la settimana della finale di Champions League di questa stagione, che si svolgerà a Istanbul nel mese di giugno. A tal proposito ulteriori dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane; inoltre ci sarà un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio in tutte le partite delle competizioni per club per rispetto delle vittime dei terremoti.