Fiorentina, Brekalo: “Proveremo a battere la Juventus, voglio fare grandi cose”

Josip Brekalo ha parlato dell’imminente sfida tra Fiorentina e Juventus, intervenendo sul canale TikTok della viola: “Affronteremo una grande squadra, ma siamo forti e proveremo a vincere. Personalmente sto bene e sono felice di allenarmi con il gruppo. Mi trovo bene con il mister, il modo in cui gioca la squadra mi ricorda quello di quando ero alla Dinamo Zagabria“.

Brekalo ha poi proseguito: “Avremo tante gare essendo in corsa in tre competizioni e non vedo l’ora di fare grandi cose. L’esordio domenica scorsa? Motivo d’orgoglio, penso di poter dare una mano a questo grande club. Ci tengo anche a ringraziare i tifosi per la bell’accoglienza“. Infine, l’ex Wolfsburg ha concluso dicendo: “Qui ci si sente come in una famiglia. Ho legato soprattutto con i compagni balcanici come Jovic, Terzic e Milenkovic, ma anche Mandragora con cui avevo già giocato al Toro“.