Eintracht Francoforte, il presidente si difende: “Ma quale cocaina, è il padre dell’amico di mio figlio che sniffa”

Il presidente dell’Eintracht Francoforte, Peter Fischer, si difende dalle accuse sull’uso e possesso di cocaina. Il patron della squadra che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League ha voluto esprimere la sua in una lettera: “Le accuse nei miei confronti sono totalmente infondate. E’ in atto una campagna di killeraggio mediatico nei miei confronti. Ma quale cocaina, è il padre dell’amico di mio figlio che sniffa. Chiederò un risarcimento civile per tutto questo”.