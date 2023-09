Uefa con Alma, ecco le linee guida per la sostenibilità alimentare

L’Uefa ha pubblicato le sue prime linee guida per la ristorazione sana e sostenibile, in modo tale da aiutare chi si occupa di catering e ristorazione durante gli eventi sportivi. Il documento va a stabilire “un punto di riferimento per la più ampia comunità calcistica, incoraggiando le organizzazioni a rispondere agli standard in evoluzione nel settore della ristorazione e a ridurre i costi e gli sprechi adottando pratiche più sostenibili”, e si tratta di una serie di linee guida sviluppate insieme alla Scuola d’Arte Culinaria Italiana. Il lancio arriva durante la Zero Waste Week, che incoraggia le persone di tutto il mondo a impegnarsi a ridurre la quantità di rifiuti che inviano in discarica, risparmiando denaro e preservando le risorse nel processo.