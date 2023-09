Robur Siena, Consiglio di Stato nega sospensiva: udienza su ricorso il 21 settembre

Nessuna sospensiva dal Consiglio di Stato per la sentenza contro la Robur Siena, esclusa il 5 settembre dal campionato di Serie C 2023/2024 dal Tar del Lazio. Questa è la notizia di queste ore, visto che il Consiglio ha pubblicato il 21 settembre come data confermata per l’udienza sul ricorso dei toscani. Il rito speciale non è infatti applicabile, stando a quanto scritto nel comunicato. Una situazione che coinvolge la società, ma anche il Comune di Siena come confermato anche dall’assessore allo sport Lorenzo Lorè: “Agiremo sempre a tutela della comunità, Siena Fc sta lavorando e noi come Comune stiamo dando il nostro supporto nei limiti delle nostre competenze. Il progetto va avanti.”