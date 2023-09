Qualificazioni Europei 2024, Elmas: “Emozionante ritrovare Spalletti, un onore giocare contro l’Italia”

“Come Macedonia è un onore giocare contro una grande squadra come l’Italia. Giochiamo in casa e vogliamo dare tutto in campo. Per me è una grande emozione giocare contro Spalletti, il mister con cui ho vinto lo scudetto. Sarà una partita molto difficile, daremo tutto in campo. Se dovessimo vincere sarebbe una cosa grandissima”. Queste le parole di Elmas ai microfoni di SkySport24, alla vigilia della sfida tra la sua Macedonia e l’Italia. “Secondo me Spalletti farà una grande squadra, con giocatori di carattere, e come ha detto vorrà un’Italia come il Napoli, una squadra che pressa, tanto possesso e che giochi un bel calcio. Sarà un allenatore di altissimo livello e l’Italia lo sarà con lui”. Sempre su Spalletti: “A lui devo tanto, sono sempre stato disponibile per lui, è un grande uomo, lo guardavo quasi come un padre, è normale che per me sia una grande emozione incontrarlo, mi ha dato tante cose. Con lui ho vinto uno scudetto, e per uno che viene da un Paese piccolo come il mio è una cosa grande che non dimenticherò mai”.