Uefa, Ceferin: “Russia esclusa da tutte le competizioni fino alla fine della guerra”

“L’Uefa ha deciso che la Russia resterà esclusa da tutte le competizioni fino alla fine della guerra”. Lo ha detto il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, così come riportano i media sloveni, parlando di un futuro e possibile reintegro delle squadre di club russe e della nazionale proprio come accade in altri sport: “Chiudere i rapporti con Gazprom era un atto simbolico che andava fatto. Avremmo dovuto pensarci prima? Questo mi sembra puro populismo. L’Europa non è esattamente campione del mondo in materia di diritti umani. E i populisti, che fanno il pieno di chiacchiere su quelli con cui non dovremmo fare affari, lo fanno esclusivamente per autopromozione. Il 97% del denaro che guadagniamo lo rimettiamo dentro il calcio”.

E sul calciomercato in Arabia Saudita: “Penso che questa storia avrà vita relativamente breve. Ho già detto più volte che, secondo me, questo è un approccio sbagliato. Non si fa crescere il movimento inserendo calciatori che in Europa sono a fine carriera. La Cina ha fatto lo stesso anni fa e non è comunque riuscita a qualificarsi per i Mondiali”.