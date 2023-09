Tennis, Halep: “Quando ho ricevuto la squalifica ero sotto shock. Non ci sono prove, è pazzesco”

Simona Halep ha parlato dopo la nuova sospensione da parte dell’ITIA per ben quattro anni. Ecco le parole della tennista: “Dopo l’udienza ero fiduciosa perché c’erano molte cose che non avevano senso e che non erano giuste. Quando ho ricevuto la decisione ero sotto shock. Non potevo credere di essere stata sospesa per quattro anni quando abbiamo scoperto la contaminazione e che il mio sangue fosse completamente normale. Non hanno trovato niente che non va nel mio sangue. È pazzesco che abbiano preso questa decisione con tutto ciò che il mio team legale ha presentato. Mi hanno giudicato per scenari, non ci sono prove. È pazzesco”.

E ancora: “Mentalmente è stato un disastro per me perché non mi aspettavo una cosa del genere. Sono sempre stata attenta a ciò che metto nel mio corpo e non ho mai preso qualcosa senza controllarla. Sono scioccata. È stato molto bello scoprire da dove proveniva il roxadustat, perché è molto difficile quando non sai cosa sta succedendo”.

Per chiudere: “Penso che tutti abbiano il diritto di giudicarmi perché la corte ha deciso che sono colpevole. Qualcuno mi ha detto che quei giocatori mi fanno commenti odiosi perché li ho battuti. È difficile concentrarsi sul tennis. Devo restare in salute, è una cosa mentale. Quando sei emotivamente esausto, puoi farti del male fisicamente. Sto cercando di proteggermi, quindi continuerò ad andare in palestra per mantenermi in forma.”