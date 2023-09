Serie A, c’è la Ryder Cup di golf: Roma-Frosinone e Atalanta-Juventus invertono l’orario

Roma-Frosinone, sfida della settima giornata di Serie A, slitta dalle ore 18 alle 20.45 di domenica 1 ottobre. Lo ha comunicato la Lega Serie A, recependo l’ordinanza del Prefetto di Roma che per motivi di ordine pubblico ha imposto di non sovrapporre il calcio alla Ryder Cup 2023, in programma a Roma dal 25 settembre all’1 ottobre. Di conseguenza, Atalanta-Juventus, originariamente prevista alle 20.45, viene invece anticipata alle 18.

Queste le parole del direttore generale del Progetto Ryder Cup 202, Gian Paolo Montali, al telefono con l’ANSA: “Lo slittamento alle 20.45 della partita Roma-Frosinone consente un più facile deflusso delle decine di migliaia di persone attese al ‘Marco Simone’ per la giornata decisiva della Ryder Cup e permetterà alle Forze dell’ordine e a quelle della Polizia di Roma Capitale di garantire il massimo della sicurezza ad entrambi gli eventi. Ci tengo a ringraziare il prefetto, Lamberto Giannini, e il capo della Polizia, Vittorio Pisani, per la sensibilità dimostrata”.

E ancora: “La concomitanza avrebbe creato grandi problemi di sicurezza e viabilità nella Capitale, che così sono stati scongiurati e per questo c’è grande soddisfazione. Avevamo sperato non ci fossero partite all’Olimpico in quella domenica, ma la Roma era stretta tra il turno precedente, infrasettimanale, e l’impegno successivo in Europa League. Sono infine doverosi i nostri ringraziamenti a coloro che durante la settimana seguiranno e garantiranno la sicurezza per la Ryder, un lavoro che di solito non viene riconosciuto ma che è importante ma anche per l’immagine del nostro Paese, visto che circa il 70% degli spettatori alla Ryder Cup, circa 250mila, viene dall’estero”.