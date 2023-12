Highlights Sassari-Olimpia Milano 89-83, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

L’Olimpia Milano cade a Sassari nel match dell’ora di pranzo valido per la decima giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. Finisce 89-83 per la squadra di Bucchi dopo un finale punto a punto con il duello a distanza tra Tyree, 24 punti con tripla sull86-83 a 30 secondi dalla fine, e un monumentale Shields, con 31 punti, 28 nel secondo tempo, e 7 rimbalzi che non bastano a Milano per evitare la seconda sconfitta in fila in campionato, terza consecutiva se si considera il ko in Eurolega con lo Zalgiris