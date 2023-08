Udinese, Sottil: “Sono contento della prestazione”

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil parla ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Salernitana: “Sono contento della prestazione, volevamo venire qui a Salerno per fare una partita diversa rispetto a quella contro la Juve. Per settanta minuti ho visto una sola squadra in campo fare pressing e giocare con ordine. Siamo passati in vantaggio meritatamente, poi nel finale abbiamo sofferto per merito degli avversari. Ho provato a mettere due quinti, ma ci siamo un pochino troppo abbassati. Sul gol dovevamo scappare su quella palla filtrante. Samardzic? È un giocatore ancora dell’Udinese, la vicenda la conoscete. Lui è un ragazzo serissimo e ama giocare per l’Udinese. Oggi ha messo in luce le sue enormi qualità nell’inserimento. Sono contento che finalmente finirà questo mercato. Per un allenatore è difficile perdere Beto due giorni prima della partita o essere sempre sul chi va là temendo i giocatori vadano via. Non è facile preparare le partite e creare un gruppo in questa situazione. Lucca? Ottima gara, ha allungato la squadra quando serviva. È un ragazzo giovane al primo anno di Serie A“.