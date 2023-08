Roma, definito l’arrivo di Lukaku: l’attaccante belga arriverà martedì pomeriggio nella Capitale

Romelu Lukaku è ad un passo dall’indossare la maglia della Roma. Nel corso del pomeriggio di lunedì è arrivata la fumata tanto attesa a Londra, dove erano da un paio di giorni in corso summit tra la dirigenza del Chelsea e quella giallorossa. I capitolini verseranno nelle casse dei ‘Blues’ 5,8 milioni di euro per il prestito oneroso dell’attaccante belga. Definito anche l’ingaggio dell’ex calciatore dell’Inter, il quale percepirà 7,5 milioni di euro durante la stagione che ha appena avuto inizio. Lukaku è atteso con un volo privato nella Capitale martedì pomeriggio per iniziare la sua nuoa avventura.