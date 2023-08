Salernitana-Udinese 1-1, Sousa: “Abbiamo provato a vincere. Bene Martegani, ci ha aiutato a creare chances”

“Negli ultimi venti minuti abbiamo provato a vincere, ma nel primo tempo abbiamo sofferto molto. Ci è mancata molto la pressione degli uomini davanti. Nella ripresa siamo cresciuti avanzando Candreva e abbassando Botheim verso la linea di centrocampo. Abbiamo preso gol proprio quando stavamo crescendo. Gli ingressi di Cabral e Bradaric hanno dato mobilità al nostro gioco, bene anche Martegani che ci ha aiutato a costruite più occasioni”. Parla così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese.

“Nel finale siamo passati al 4-2-3-1 con Cabral a fare il terzino: l’impressione finale è di aver perso due punti – aggiunge il tecnico portoghese -. Durante la settimana cerco di dare la possibilità ai giocatori di interpretare gli spazi. Non è una questione di modulo, ma di interpretazione di tempi e spazi. Lavoriamo per vincere sempre indipendentemente dalla partita e dagli interpreti. Oggi abbiamo spinto gli avversari a schiacciarsi nella propria metà campo”. “I nuovi arrivi? Hanno le loro caratteristiche: Martegani è molto mobile, dà pausa e ha tiro dalla distanza. Ci è mancato per quasi tutta la partita l’attacco alla profondità”, chiosa Sousa.