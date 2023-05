Udinese-Sampdoria, Sottil: “Abbiamo fatto bene. Vogliamo fare più punti possibili”

Dopo la vittoria contro la Sampdoria ha parlato il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil. Il tecnico dei friulani ha sottolineato la buona interpretazione della partita che ha portato dall’altra parte alla retrocessione della Sampdoria. Queste le parole di Sottil a DAZN.

Sottil: “Sono soddisfatto della prestazione, avevo chiesto un approccio stile Napoli e i ragazzi lo hanno fatto. Abbiamo interpretata bene e abbiamo incanalato la partita dove volevamo. È arrivato il vantaggio, poi il secondo gol e abbiamo gestito bene la partita. Il secondo tempo è stato compatto, maturo, dove ci siamo difesi bene. Non mi piace parlare dei singoli, ma è giusto sottolineare che alcuni di loro hanno fatto molto bene. Thauvin ha recuperato e sono convinto che ci darà una mano. Festy è un 2002 che l’anno scorso giocava in Championship, arriva in Serie A ed ha margini molto ampi di miglioramento. Chiaro che deve crescere come tutti i giovani. Firenze? Da mercoledì prepareremo la trasferta che sarà tosta e difficile. Andiamo di slancio e cerchiamo di fare più punti possibili“.