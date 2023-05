Empoli-Salernitana, Sousa: “Complimenti a Zanetti e all’Empoli. Noi dobbiamo crescere”

La Salernitana esce sconfitta nel match contro l’Empoli dopo la striscia positiva che durava da molte partite. Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei suoi al Castellani. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore portoghese.

Le parole di Paulo Sousa: “Complimenti a Paolo Zanetti e ai suoi giocatori. Avevo detto ai miei della complessità di questa partita. L’Empoli ha giocatori veloci che ci hanno creato grandi difficoltà, quando abbiamo cercato di mettere loro pressione ci hanno aggirato e abbiamo perso fiducia. “Dobbiamo crescere nel gioco, quando inizi un nuovo processo e hai idee nuove, non c’è continuità. All’intervallo abbiamo fatto cambi, modificando anche modulo e cercando di avere più palloni e più profondità, e siamo stati maggiormente pericolosi ma ci è mancato di creare di più. Dispiace per la sconfitta, non abbiamo ottenuto quello che volevamo. Abbiamo creato qualcosa di straordinario, siamo al secondo anno in serie A, siamo costruiti per rimanerci, e quindi abbiamo ampi margini di miglioramento. Prima o poi ci stava di perdere ma c’è orgoglio e abbiamo l’ambizione di fare sempre meglio. La squadra deve crescere in mentalità e dobbiamo sempre provare a giocare perchè facendolo creiamo più difficoltà agli avversari come si è visto nei 15-20′ finali“.

Sul futuro del club: “Dobbiamo finire questa stagione e salvarci. Ero consapevole delle difficoltà che avrei trovato quando sono arrivato ma so che possiamo raggiungere questo obiettivo. La squadra ha una buona base, chi è in prestito sta facendo benissimo, ora dobbiamo salvarci, poi penseremo al futuro“.