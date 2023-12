Udinese, Pozzo: “Non ci divertiamo a perdere, ci vuole pazienza”

Nell’incontro con la stampa prima della cena dell’Udinese per le feste, il patron dei bianconeri Giampaolo Pozzo ha parlato della situazione della squadra dichiarando: “Penso che questa sia una squadra che possa salvarsi agevolmente, le nostre vere potenzialità dobbiamo ancora mostrarle e vista la classifica mi auguro che possano venir fuori il prima possibile. Abbiamo avuto dei problemi di infortuni, ma adesso riapre il mercato e vedremo come operare. Bisogna lavorare e darsi da fare per raggiungere i risultati utili a salvarsi, Cioffi è arrivato da poco serve pazienza. 29 anni in Serie A non sono un caso. Abbiamo sempre avuto un progetto all’altezza dei massimi livelli nazionali. Siamo convinti di poter rimanere a questi livelli e tra qualche tempo magari tornare anche in Europa. Anche noi siamo appassionati di calcio come i tifosi, anzi anche di più. Vi garantisco che nessuno ha voglia di perdere, non ci divertiamo affatto quando accade“.