Arsene Wenger sul Mondiale per Club: “Avrà impatto positivo enorme per tutti”

L’ex allenatore dell’Arsenal ed attuale responsabile dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA Arsene Wenger ha detto la sua sul Mondiale Per Club 2025, a immagine e somiglianza della Coppa del Mondo per le Nazioni, ideato dalla FIFA. Queste le sue parole: “L’impatto che avrà sui club sarà enormemente positivo, aumenterà le risorse a disposizione dei club di tutto il mondo per svilupparsi e competere. L’obiettivo è che tutti i club del mondo abbiano l’opportunità di progredire e crescere. Non è solo un discorso di club, giocatori che giocano in continenti, nazioni o campionati meno importanti e con meno visibilità avranno l’opportunità di mettersi in mostra e competere ai massimi livelli ed i tifosi saranno molto presi ed orgogliosi nel vedere le loro squadre competere nella Coppa del Mondo per club“.

“Il calendario è molto fitto, ma questa competizione sarà a cadenza quadriennale con riposi durante e dopo programmati per non sovraccaricare i giocatori. C’è da considerare anche che con le cure e la tecnologia medica di adesso il benessere dei giocatori è aumentato. Preparazioni, alimentazione, prevenzione degli infortuni e lavori di recupero sono ad uno step superiore rispetto a 20 anni fa, di conseguenza c’è l’occasione di organizzare più manifestazioni ed sopportare carichi maggiori. Vedere carriere ultra ventennali con tali giocatori ricevere anche riconoscimenti individuali importanti non era pensabile anni fa. Si sono fatti enormi progressi dal punto di vista del benessere fisico e vogliamo continuare a progredire“.