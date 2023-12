Bayern Monaco, Thomas Muller rinnova fino al 2025

Thomas Muller ha rinnovato con il Bayern Monaco fino al 2025. Il calciatore tedesco, includendo le presenze con la prima squadra, le riserve e l’Under 19, ha collezionato 772 (684 con la prima squadra) presenze in partite ufficiali con il Bayern, segnando 279 gol (237 gol e 261 assist con la prima squadra) e vincendo in totale trentadue trofei con i bavaresi: dodici Bundesliga, due Champions League, due Mondiale per club, due Supercoppe europee, sei Coppe di Germania ed otto Supercoppe tedesche. In merito al rinnovo, il campione del mondo 2014 con la nazionale tedesca ha dichiarato: “Sono felicissimo che il mio viaggio al Bayern continui. Voglio contribuire a vincere altri titoli e continuare a far emozionare la gente coi miei gol“.

Il presidente Herbert Hainer riguardo al rinnovo del 34enne tedesco ha detto: “Thomas Müller appartiene al Bayern come la Frauenkirche a Monaco. E’ nato appena fuori città ed ha passato tutta la carriera al Bayern. Ha scritto pagine di storia indelebili di questo club, non ci sarà mai più un giocatore come Thomas Muller“.