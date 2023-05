Udinese-Napoli, il Prefetto di Udine lancia l’appello: “Non fate invasioni di campo”

Udinese-Napoli è la partita che può valere venti anni per il Napoli che potrebbe festeggiare lo scudetto in quel di Udine alla Dacia Arena giovedì 4 maggio. L’invasione dei tifosi napoletani si è sviluppata e si svilupperà nelle prossime ore in Friuli. A mettere in guardia tutti ci ha pensato il Prefetto di Udinese che ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

Massimo Marchesiello ai microfoni di Radio Marte ha chiarito: “L’invito, molto forte, che faccio è che non vi siano invasioni di campo da parte dei tifosi azzurri, sarebbe deleterio e pericoloso per tutti, e creerebbe tanti problemi alle forze di polizia. Dovesse accadere ci complicherebbe e non poco la vita. l nostro auspicio è che, se il Napoli vincerà lo scudetto a Udine come gli auguriamo, tutto possa avvenire in serenità e soprattutto senza invasioni di campo. Potremmo avere mille problemi, siamo tesi a gestire l’ordine pubblico in modo adeguato“.