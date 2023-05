MOVIOLA – Salernitana-Fiorentina, fallo di Terracciano su Mazzocchi: Dia segna il rigore e fa tripletta

Episodio da moviola in Salernitana-Fiorentina. Al 79′, l’arbitro Pezzuto ha infatti concesso un calcio di rigore alla squadra di casa per un fallo di Terracciano ai danni di Mazzocchi. Scelta corretta dato che il portiere viola sbaglia completamente i tempi dell’uscita e travolge l’avversario. Sul dischetto si presenta Boulaye Dia, che non sbaglia e fa 3-2, siglando la sua tripletta personale.