Udinese-Fiorentina, Italiano: “Portiamo a casa i tre punti. Martinez Quarta sta facendo benissimo”

La Fiorentina passa ad Udine con una prestazione forse non convincente al massimo. Quello che conta però sono i tre punti anche per il tecnico Italiano che ha parlato così ai microfoni di DAZN.

Sulla partita: “Non abbiamo fatto una prestazione buona, ma ci portiamo il risultato a casa. Siamo stati bravi e cinici a portare i 3 punti nella nostra terra. Dobbiamo comunque migliorare, perchè la prestazione conta ed è importante. Oggi in questo verso non abbiamo fatto benissimo”

Su Martinez Quarta: “Martinez Quarta sta facendo benissimo, ha segnato oggi e ha segnato anche con l’Atalanta. Per noi è importantissimo e sta bene ora. Il merito del gol è anche di Bonaventura che gli ha pennellato una palla bellissima“.

Sulle scelte: “Lucca ci ha graziato. Noi avevamo Kayode molto stanco, ho sacrificato il cambio di Ikone e ho deciso di dare man forte a gente molto stanca. Per questo non è entrato Ikone a cui noi teniamo tantissimo. Non è semplice inserirsi in certi contesti, poi su questo campo in cui si poteva palleggiare poco. Gli ho voluto dare minuti per metterlo al centro e piano piano crescerà. A Dodò gli si è girato il ginocchio: gli auguro che non sia nulla di grave, perchè quegli infortuni a cui pensiamo non sono facili da superare“.